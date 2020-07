Sampress Nova Volley, anche la Serie D è pronta a partire

LORETO– La Sampress Nova Volley Loreto a tutto tondo. Dopo l’allestimento della formazione per la prossima Serie B, il direttore tecnico Romano Giannini insieme al coach Luca Martinelli stanno ultimando anche quella per la Serie D. A presentarla è lo stesso Martinelli che chiarisce ancora una volta lo scopo sportivo da perseguire:

«Si tratta di un gruppo quasi esclusivamente under al quale non abbiamo fissato un obiettivo sportivo anche perché siamo in attesa dell’indizione del torneo di serie D e di capire anche gli avversari e il loro valore, anche se chiaramente puntiamo a mantenere la categoria. Tra gli elementi che saranno responsabilizzati ci sono il palleggiatore Alessio Albonetti e il libero Alessandro Carletti. Entrambi classe 2004 avranno alle spalle due pari ruolo esperti, Ricci e Reucci, che li aiuteranno nel percorso di crescita. Il reparto degli schiacciatori è quello in via di costruzione con elementi giovani che aspirano a farne parte tra i quali Luca Del Bianco (2002) e Samuele Merillo (2004), mentre certamente ci sarà Simone Elisei, classe 1998. Al centro la novità è Jacopo Maceratesi (’94)».

Ancora, sempre sulla squadra: «Il gruppo sarà allargato anche a coloro che saranno impegnati nel torneo under 19 che avranno le loro chances anche in 1’ divisione – ha aggiunto il dt Giannini – perché l’obiettivo resta quello di disegnare per loro la migliore parabola di crescita».