Osimo, ristoratore positivo al Coronavirus. L’appello del figlio sui social

OSIMO – Un grande gesto di responsabilità, coraggio e senso civico, che va oltre il proprio orticello e le comprensibili paure personali. È quello compiuto dalla famiglia Morbidoni, nota a Osimo per il ristorante “Da Tarcisio”. Tarcisio Morbidoni, proprietario del locale, è risultato positivo al Coronavirus. L’ha scoperto durante un un controllo scattato per altre patologie.

È stata la stessa famiglia, coraggiosamente, a raccontarlo ieri sera, 11 marzo, sfruttando i canali social, per informare delle condizioni del loro caro ma anche, e soprattutto, per mettere in allerta coloro che sono venuti a contatto con lui e che hanno mangiato nel ristorante.

Il post del figlio Emanuele infatti recita così: «I primi sintomi accertati risalgono a lunedì 9 marzo, quindi secondo i medici la finestra di contagio è identificabile con il periodo che va da sabato scorso in poi. Consigliamo pertanto a tutti coloro che sono stati a pranzo o a cena in quel weekend di mettersi in quarantena preventiva per 14 giorni e di contattare i numeri verdi solo in caso di comparsa di sintomi. Tarcisio ora sta bene ma è in isolamento nel reparto Malattie infettive di Torrette. Preghiamo, vista la situazione così delicata, di aver rispetto per la famiglia che si è prontamente messa in quarantena. Invitiamo tutta la popolazione a restare a casa ed uscire solo in casi di necessità».

Centinaia i messaggi di solidarietà ricevuti dalla famiglia da parte di osimani e non, e anche dal sindaco Simone Pugnaloni e diversi altri politici: «Devo dire grazie a tutti davvero, fate attenzione ora, ha aggiunto il figlio».