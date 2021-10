Risparmio energetico, Osimo sistema i pannelli fotovoltaici nelle scuole

OSIMO – Sono partiti i lavori per l’installazione di quattro impianti fotovoltaici da 17 kw ognuno in altrettanti plessi scolastici cittadini a Osimo. L’intervento è in corso di realizzazione grazie al contributo arrivato dal ministero dell’Interno e previsto con delibera del dicembre 2019 per lavori di efficientamento energetico e adeguamento di edifici pubblici per sei annualità consecutive. Come già annunciato nei mesi scorsi, quando la giunta comunale ha approvato la delibera per individuare la tipologia di interventi, il contributo per il 2021 era stato raddoppiato a 260mila euro, di cui sono stati impegnati 123mila euro per realizzare impianti fotovoltaici su quattro plessi tra i più grandi della città: la media Giovanni Paolo II a Osimo Stazione, l’elementare Marta Russo di via Aldo Moro, la materna Peter pan a San Sabino e la elementare Fornace Fagioli in zona San Giovanni. Avranno una potenza complessiva nominale di quasi 80 kw, che porterebbe un risparmio annuale di energia elettrica stimato per il Comune di 20mila euro. Le restanti risorse dello stesso contributo son state invece impegnate per la messa a norma della caserma dei carabinieri di Osimo, per un investimento da 160mila euro (dei quali 24mila comunali). Anche in questo caso i lavori stanno partendo in questi giorni e, nello specifico, riguardano l’adeguamento dell’impianto antincendio e la messa in sicurezza del garage interrato dell’immobile di via Saffi.

La giunta comunale in settimana ha approvato anche gli interventi da attuare con i fondi annuali previsti dalla Regione per risanamenti, riqualificazioni, messa in sicurezza e risparmio energetico riguardanti stabili comunali. Per il 2021 la Regione ha stanziato per Osimo 44mila e 186 euro che si è deciso di destinare, anche in questo caso, sull’edilizia scolastica. Nello specifico per la sostituzione di porzioni di pavimentazioni interne in pvc che presentano distacchi. Gli interventi varieranno a seconda del livello di degrado e riguarderanno comunque la rimozione della pavimentazione esistente, la preparazione del fondo mediante abrasione e rasatura e infine la posa della nuova pavimentazione con relativi battiscopa. I plessi interessati da questi lavori di manutenzione straordinaria sono le scuole dell’infanzia Fornace Fagioli (38 metri quadrati di pavimentazione da rifare), Girotondo (75 metri quadrati) e Campocavallo (per 200). Il periodo presunto per l’esecuzione dei lavori sarà alla fine dell’anno scolastico, tra luglio e settembre 2022. «Un impegno che ha seguito l’assessore all’Istruzione Alex Andreoli di concerto con il sindaco perché è nella scuola che si fonda il futuro del nostro Paese e della nostra comunità», commenta il sindaco Simone Pugnaloni.