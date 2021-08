Osimo, via tutti i semafori “intelligenti”

OSIMO – La polizia locale, come disposto da una delibera di giunta, ha chiesto alla Osimo Servizi la rimozione e lo smaltimento dei semafori rallenta traffico e delle segnaletiche di preavviso che si trovano lungo le strade cittadine. «Oltre ad essere ormai obsoleti e inutilizzati, i cosiddetti semafori “intelligenti”, che facevano scattare il rosso a velocità eccessive, rappresentano ormai un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale», dice il sindaco Simone Pugnaloni.

Osimo ha 31 semafori “intelligenti”

A Osimo ce ne sono ben 31 dislocati un po’ su tutto il territorio comunale. Sette si trovano a Osimo Stazione (due in via Adriatica, via Abbadia e via Camerano più uno in via Piave), un impianto è a San Paterniano in via Chiaravallese, quattro sono in via Ancona a San Biagio e due sempre in via Ancona ma appena fuori Osimo (di fronte alla concessionaria Cola), due in località Fornace Morando, in via Filottrano per la precisione, uno a San Sabino in via Flaminia II, due a Passatempo in via Montefanese, uno a Padiglione in via Ticino, uno a Santo Stefano (via San Valentino), uno a Casenuove (via Jesi), due in località Casette di Rinaldo e due a Cucchiarello sempre in via Jesi e due a Villa in via Striscioni. In città saranno tolti quelli di via Cagiata, via Guazzatore, via Molino Mensa e i due in via Montefanese prima della Porta del Vento.

Il lavoro della Osimo Servizi

Osimo Servizi dovrà provvedere alle spese di rimozione e si coordinerà con la Dea spa per il distacco e la chiusura delle utenze stradali. In questi giorni gli operai della partecipata sono al lavoro per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Campocavallo nei pressi del centro abitato, la manutenzione del verde alla Gironda e al Foro Boario e l’installazione delle recinzioni provvisorie in alcune aiuole presenti nei giardini di piazza Nuova per permettere la ricrescita del prato.