Osimo, al via il restyling dei campetti di quartiere

Dalla Sacra Famiglia a via Tonnini, i lavori in questa calda estate sono iniziati. Al vicino maxiparcheggio intanto sta per chiudersi il cantiere dell'impianto fotovoltaico da 51kw

OSIMO – A Osimo è partito il restyling dei campetti della Sacra Famiglia e da quelli si proseguirà con gli altri di via Tonnini, interventi tanto richiesti dai giovani residenti e non solo. «Un grazie speciale alla Osimo servizi che si è adoperata in tempi celeri per questo lavoro tanto atteso per i giovani osimani – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Lo sport passa attraverso i primi approcci che i giovani hanno con i campetti di quartiere e le prime partite con gli amici a calcio, pallavolo, pallacanestro. Sono luoghi dove si sviluppano relazioni sociali, dove crescono le prime amicizie che divengono ricordi indelebili in età adulta».

Al vicino maxiparcheggio intanto stanno per concludersi i lavori dell’impianto fotovoltaico da 51kw che garantirà l’alimentazione delle due cabine e un risparmio annuo stimato di circa 40mila euro. Il contributo ministeriale da 130 mila euro che ha coperto quasi integralmente la costruzione dell’impianto, intercettato dall’amministrazione comunale partecipando a un bando nazionale, sarà erogato per quattro anni.

«Verrà creato presto anche un nuovo ascensore che permetterà di abbattere le barriere architettoniche e dare la possibilità a tutti di usufruire dei piani superiori della struttura di via Colombo», conferma il gruppo di maggioranza Energia nuova. Grazie al Pop up festival in corso poi, il maxiparcheggio sarà protagonista di un’importante opera di street art che riguarderà la hall di attesa a valle.