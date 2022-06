CASTELFIDARDO – Lo stadio di via Turati di Villa Musone di Recanati sarà intitolato a Gianluca Carotti, il 46enne fidardense scomparso in un terribile incidente stradale a Porto Recanati con la compagna, Elisa Del Vicario, 40 anni, nel marzo 2019.

L’indimenticabile bandiera gialloblu, prima in campo poi da allenatore del settore giovanile, sarà ricordato con il campo che prenderà il suo nome domenica 26 giugno. Una proposta giudicata per lasciare vivo in tutti il ricordo indelebile di Gianluca che è stato strappato alla vita troppo presto assieme a Elisa. Gli è già stato intitolato anche un memorial di calcio giovanile perché quello era il suo mondo, amava insegnare ai più piccoli. Il campo di Villa Musone poi dove allenava i bambini è situato al confine tra Recanati, Loreto e Castelfidardo, luogo dell’amicizia, perfetto per descrivere quello che ha insegnato. A Castelfidardo e Loreto ancora tutti lo chiamavano “capitano”. Era stato per anni bandiera del calcio fidardense, iniziando la trafila nel settore giovanile della Vis.

Una tragedia che sconvolse la città di Castelfidardo che ancora oggi non riesce a dimenticare quei due volti, quelle due persone tanto affabili e solari, strappate via alla vita in un modo tanto improvviso quanto violento. «Non mancate, Gianluca è sempre con noi», dicono dalla asd Villa Musone. Soffre molto la mancanza della volontaria Elisa l’associazione fidardense “Raoul Follereau” che si prende cura dei disabili e che ne giro di poco tempo ha dovuto dare l’estremo saluto a tre preziosi componenti.