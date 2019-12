Castelfidardo, in uscita il nuovo album dei Forjay

CASTELFIDARDO – Ormai è fatta per l’uscita del nuovo disco dei Forjay, la rock band marchigiana che vuole salire la vetta delle classifiche facendo dei propri brani un incitamento alla riscoperta di valori spesso oscurati da pessimismo e negatività. L’idea dei Forjay è rimettere al centro della musica la positività, “forgiare”, verbo che rimanda proprio al nome, qualcosa di buono per i giovani e per tutti attraverso le loro note.

L’ambizioso progetto, edito dall’etichetta discografica Faustini produzioni-Believe, è solido e lungimirante: il singolo “Per ogni volta” fa da apripista al disco su social e media lanciando un video emozionante che ricalca nella storia di Poncho, meticcio randagio costretto al canile ma poi adottato, quanto di drammatico possa capitare a ciascuno, non senza però trascurare la forza di uscirne che proviene dalla persona stessa.

È solo un assaggio che precede il messaggio ben più ampio del disco “Siamo eternità” contenente cinque brani tracimanti energia e musicalità, dove testi e musica si fondono in un amalgama impossibile da non apprezzare per come inneggia alla profonda bellezza della vita. «“Siamo eternità” non è solo il titolo del disco ma un messaggio indirizzato a tutti, un invito alla riscoperta di quello che siamo, a considerare seriamente che non siamo solamente i nostri corpi, le nostre ossa, i nostri muscoli ma siamo quel qualcosa che ci abita dentro di inconoscibile che poi ciascuno di noi identifica come meglio crede nel rispetto della propria cultura e della nostra tradizione».

Ad affermarlo è Simone Cesaro, leader e voce della rock band, originario di Latina ma da anni residente a Castelfidardo. I Forjay nascono nel 2013 con una formazione più numerosa che si è più volte modificata nel corso del tempo fino ad arrivare all’attuale composta da Nicola Monti al basso, Gianluca Spedaletti alla chitarra elettrica e Marco Del Gobbo alla batteria.

