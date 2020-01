CASTELFIDARDO – Si chiude un anno di luci e ombre per la squadra biancoverde. Il 2019 è stato infatti l’anno della retrocessione in Eccellenza dopo cinque stagioni in serie D, ma allo stesso tempo è stato anche il punto di ripartenza per una stagione di rivincite. Un anno a due facce, dunque, con tanta amarezza nella parte iniziale, che si è poi tramutata in speranza di riscatto.

«Siamo ripartiti dopo la retrocessione e non era facile – conferma il presidente Franco Baleani – ora abbiamo una squadra competitiva e alla fine abbiamo chiuso bene il 2019».



Cosa si aspetta dal 2020?

«Non faccio promesse ma per il momento dico soltanto che vogliamo fare ancora meglio di come stiamo facendo. Abbiamo ritrovato entusiasmo, un gioco e un’identità di squadra. Continuiamo così e poi chissà, magari ci sarà qualche sorpresa».



Parla di nuovi acquisti sul mercato?

«La squadra ora è già competitiva. Ci siamo rinforzati, sono arrivati due nuovi giocatori che ci faranno fare il salto di qualità. Io dico che non siamo favoriti, ma ce la giochiamo. Poi strada facendo vediamo dove possiamo arrivare».



Vi attende un inizio anno impegnativo…

«Sì, giocheremo prima in casa contro il Fossombrone e poi in trasferta contro l’Atletico Gallo, che al momento sono rispettivamente la seconda e la prima forza del campionato. Queste prime due partite del 2020 ci diranno chi siamo e dove possiamo arrivare».