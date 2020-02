Promozione, Menghini resta alla guida dell’Osimo Stazione

OSIMO STAZIONE- Paolo Menghini resterà alla guida dell’Osimo Stazione, Promozione girone A. Il consiglio direttivo biancoverde ha respinto le dimissioni del tecnico a seguito della sconfitta per 2-5 con il Cantiano che ha relegato agli osimani al quartultimo posto in classifica con 24 punti all’attivo. Una stagione particolare per l’Osimo Stazione partito benissimo nelle prime giornate di campionato e poi in crisi di risultati da qualche tempo.

Il tecnico aveva rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta che sono state, come detto sopra, prontamente rigettate dalla società “convinta – come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet- che solamente unita la squadra possa risalire la classifica”

Menghini siede sulla panchina ferraia sin dalla stagione 2014-2015 ed è stato il principale artefice della Promozione biancoverde ottenuta dopo aver vinto i campionati di Seconda categoria e Prima categoria. Domenica prossima 23 febbraio, l’Osimo Stazione andrà a far visita alla Filottranese.