Problema scuolabus a Castelfidardo, Cingolani (FdI): «Non è stato ancora risolto»

CASTELFIDARDO – I problemi relativi al trasporto scolastico a Castelfidardo, a più di tre settimane dall’inizio della scuola, continuano a farsi sentire. «Dopo aver sollevato i gravi problemi riscontrati nella gestione del trasporto scolastico, abbiamo deciso di rimanere in silenzio per dare tempo all’Amministrazione di risolvere il problema, pur rimanendo stupiti dalle parole del sindaco che, qualche giorno fa, ammetteva i problemi ma affermava che non si sarebbe tornati agli orari dello scorso anno, che i trasbordi sono consentiti e addirittura sono stati sempre fatti e che, tutto sommato, sembrerebbe che i problemi fossero causati dagli autisti – afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Cingolani -.

Pare che il servizio sia leggermente migliorato, per quanto riguarda gli orari, ma continua ad essere gestito in maniera assolutamente deficitaria, senza considerare che un paio di volte ci si è dimenticati di andare a prendere i ragazzini dei rientri per portarli a casa e c’è una gran confusione nella gestione. Non è accettabile che un bambino che frequenta le elementari venga prelevato alle 7 di mattina ed è inopportuno che sui pulmini ci siano bambini di sei anni assieme a quelli di tredici. Si è svolta una commissione consiliare apposita, e in quella sede mi sono fatto portavoce di tutti questi problemi. Chiederò conto al sindaco perché ancora non siano stati convocati gli autisti. Si sono dimesse sei persone, tre autisti e tre assistenti, non è possibile che non ci si chieda il motivo».