Premio di fisarmonica a Castelfidardo, annunciati tre seminari e un libro

CASTELFIDARDO – Il Premio internazionale di fisarmonica a Castelfidardo, confermato a settembre, quest’anno annuncia la realizzazione di un libro sul futuro della fisarmonica e aggiunge tre seminari (Classica, Jazz e World) con artisti che hanno fatto la storia della fisarmonica nel mondo. Grazie alla diretta streaming, questi eventi (in inglese e italiano) avranno una risonanza internazionale senza precedenti e non mancherà la possibilità di parlare direttamente con i protagonisti.

Ecco i protagonisti:

Gil Goldstein (USA)

“The world accordion to Gil”

Seminario fisarmonica Jazz, 18 settembre, ore 16, in diretta streaming.

Gil farà un seminario sulla sua esperienza come fisarmonicista da una visuale diversa dal solito (da pianista), partendo dai suoi inizi, affrontando tematiche come lo sviluppo dell’assolo, l’accompagnamento, le trascrizioni e altri consigli sull’utilizzo della fisarmonica nel Jazz.

Fabio Turchetti (Italia)

“Un’ancia a Santiago de Compostela”

Seminario fisarmonica World, 19 settembre, ore 15 circa, in diretta streaming.

Fabio ripercorre gli ultimi chilometri di un percorso speciale, unico nella storia, “Il Cammino di Santiago de Compostela”, filmando i luoghi dove nei secoli sono passati milioni di pellegrini per raccontare il percorso attraverso la sua musica.

Viatcheslav Semionov (Russia)

“La vita attraverso le composizioni”

Seminario fisarmonica Classica, 20 settembre, ore 17 circa, in diretta streaming.

Il seminario si focalizzerà sulle composizioni più note del maestro con racconti, aneddoti e ascolti che ci faranno scoprire qualcosa di più anche della vita del grande maestro russo.

Nel contenitore Pif Academy, come già annunciato nei mesi scorsi, sarà presentato il libro “Fisarmonica: i colori che verranno”, n testo affronta il tema del futuro della famiglia delle ance visto dalla parte degli operatori del settore. Il testo in italiano e inglese sarà distribuito gratuitamente sul nostro sito.