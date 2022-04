Ponte del 25 aprile, tanti gli eventi per la ripartenza post pandemia in Valmusone

OSIMO e CASTELFIDARDO – Tornano gli eventi primaverili ad animare il centro storico di Osimo e non solo. Per il weekend l’amministrazione comunale ha allestito un ricco calendario per sfruttare al meglio il ponte del 25 aprile.

In collaborazione con la Temporary events organization torna a piazza Nuova lo Street food da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 24. La stessa organizzazione ha previsto per il lunedì 25 anche un mercatino artigianale dalle 9 alle 20 lungo la vicina via Saffi.

Domenica 24 in piazza Boccolino la società Tesori e cianfrusaglie di Carla Marcelli proporrà invece la prima Mostra mercato di antiquariato, collezionismo, rigatteria e artigianato dalle 8 alle 18. In via sperimentale sarà riproposta anche nelle quarte domeniche di maggio e giugno per poi eventualmente riprendere da settembre. La stessa organizzazione è infatti al momento presente con successo la prima domenica del mese a Recanati con “l’Antico a Recanati”, la seconda a San Vittore di Genga con i “Mercatini di Frasassi”, la terza a Gubbio con “Gubbio Antico”, la quinta domenica di ogni mese a San Severino Marche con “Una piazza d’altri tempi”, inoltre tutte le festività a Castelraimondo e d’estate i mercatini serali ogni lunedì a Pioraco.

Per celebrare la Festa della Liberazione il 25 aprile al teatro La Nuova Fenice alle 17 i solisti dell’Accademia d’arte Lirica si esibiranno in “Le musiche che hanno fatto l’Italia”. A seguire il corteo con la banda “Città di Osimo” arriverà al Cippo della Resistenza, tra via Lionetta e via San Francesco, per la deposizione della Corona di alloro e i discorsi celebrativi. Organizzato dal circolo +76, Odv Pasteur, Hub Osimano, Comitato per l’ambiente di Osimo Stazione e con la collaborazione del Gs Robur basket since 1959, domenica 24 ci sarà anche la camminata a piedi del Giro delle Fonti ad est. Ritrovo alle 9.45 alla chiesa Ss. Martiri di via Roncisvalle per il percorso misto di cinque chilometri circa. Si visiterà Fonte dell’Acquaviva, Fonte del Tesoro, Fonte Magna, Fonte del Pelo, Fonte del Guazzatore.

Il Festival dell’Entroterra a Castelfidardo

Il Festival dell’Entroterra del Conero invece fa tappa a Castelfidardo. Il percorso culturale itinerante alla scoperta di luoghi pittoreschi e suggestivi tra i borghi dell’entroterra del Conero promosso da Conero4seasons, Octofood e Archeomania, propone un inedito treeking urbano all’insegna dello Street sood di qualità, per gustare i prodotti tipici e scoprire le meraviglie dei borghi dell’entroterra. Il tour che abbina cibo, vino e cultura si svolge il 23, 24 e 25 aprile con partenza da piazza della Repubblica, dove le prelibatezze saranno accompagnate da un piacevole intrattenimento musicale.

Questo il programma:

Sabato 23 aprile

Ritrovo nel pomeriggio in piazza della Repubblica: percorso culturale guidato al centro della città con accompagnamento musicale. Dalle 19 in poi cena in Piazza della Repubblica attraverso dei punti ristoro con postazioni truck;

Domenica 24 aprile

Ritrovo in mattinata in piazza della Repubblica: percorso culturale guidato del centro storico con accompagnamento musicale; da mezzogiorno in poi pranzo in piazza della Repubblica attraverso i punti ristoro con postazioni truck. Pomeriggio ritrovo in piazza per il percorso culturale guidato con accompagnamento musicale. Dalle 19 in poi cena in piazza della Repubblica attraverso i punti ristoro con postazioni truck;

Lunedì 25 aprile

Ritrovo in mattinata in piazza della Repubblica: percorso culturale guidato con accompagnamento musicale; da mezzogiorno in poi pranzo in piazza della Repubblica attraverso punti ristoro con postazioni truck. Pomeriggio ritrovo in piazza per il percorso culturale guidato con accompagnamento musicale; dalle 19 in poi, cena in piazza della Repubblica attraverso punti ristoro con postazioni truck e spettacolo musicale in collaborazione con l’Anpi di Castelfidardo in occasione della festa della liberazione. Sabato e Domenica dalle 17 a mezzanotte per aperitivo e cena. Lunedì a partire dalle 11 per il pranzo e fino alle 22 per aperitivo e cena.

Open day all’archeodromo

Sabato 23 aprile Open day dell’Archeodromo di Sirolo in pieno Parco del Conero per andare alla scoperta della storia e della cultura picena. Un intero pomeriggio da vivere come un Piceno del V secolo a.C. dalle 15.30.