Polverigi, schianto all’incrocio: tre feriti

POLVERIGI – Schianto oggi pomeriggio (28 ottobre) attorno alle 14.30 a Polverigi, all’incrocio tra le vie Chiaravallese e Coppa, al confine con Osimo. Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi si sono scontrati frontalmente. Tre occupanti delle auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette e per uno di loro è stato necessario il trasporto dell’eliambulanza atterrata poco distante. Il ferito non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo per la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto i carabinieri per i rilievi e la Polizia locale per la viabilità.

A salire su Icaro un 24enne di Offagna. Il giovane è rimasto sempre vigile e cosciente. Accanto a lui il suo collega, offagnese della stessa età. Sull’altra auto invece viaggiava una 74enne del posto, portata con il ragazzo a Torrette in condizioni non preoccupanti.