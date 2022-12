Polverigi, 65enne arrestato per maltrattamenti

POLVERIGI – Era stato accusato di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio e per questo è stato arrestato. I carabinieri hanno dato seguito ad un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Ancona per un cumulo di pene per maltrattamenti durati 25 anni nei confronti dell’ormai ex compagna e proprio in queste ore i militari di Agugliano l’hanno portato a Montacuto dove dovrà scontare cinque anni di reclusione. L’uomo ha 65 anni, è di nazionalità marocchina, e risiede a Polverigi.

E’ dalla sua abitazione che i carabinieri, coordinati dalla compagnia di Osimo, l’hanno prelevato. Tra violenze verbali e minacce, pedinamenti e botte, erano scattate più condanne. Oltre ai cinque anni di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici, è stata emessa la misura di sicurezza di espulsione dal territorio nazionale. Una pena esemplare nei confronti del marocchino che si è macchiato dei maltrattamenti. L’ultimo episodio per il quale era andato a processo si era consumato nel 2011. Controlli da parte dei carabinieri sono in corso e saranno all’ordine del giorno per tutto il fine settimana di Natale sulle principali arterie della Valmusone e non solo, per scovare comportamenti illeciti da parte dei malviventi che approfittano del periodo di festa per mettere a segno anche colpi nelle abitazioni o commettere attività di spaccio tra l’osimano e la Riviera.