Patrono a Osimo, premiati i cittadini benemeriti

OSIMO – Una carrellata di osimani “illustri” è stata premiata venerdì sera, 17 settembre, in piazza del Comune a Osimo alla cerimonia annuale delle civiche benemerenze in occasione delle feste patronali. Tre i benemeriti legati da un unico filo conduttore, l’impegno per cultura, beneficenza e sport: Olga Em, medico ginecologo da 15 anni in Medici senza frontiere, di origine kazaka ma osimana di adozione, impegnata ora in Sierra Leone, che nel 2018 ha svolto 15 missioni, dall’Ucraina all’Africa, dal Pakistan all’Indonesia passando per Iran e Laos, Panathlon Club di Osimo che compie 30 anni e rappresenta l’ente più nobile che promuove la sana pratica sportiva come mezzo di socializzazione e integrazione, valorizzando il principio del fairplay, e Donato Gabriele Turicchi (a tutti gli osimani noto come Franco), tenore nato a Osimo 81 anni fa, diplomato al Conservatorio Verdi di Torino, dove ora vive, ha vinto concorsi nazionali e lavorato in prestigiosi teatri. E’ legato ancora alla sua Osimo dove vive la sorella Iolanda.

Cittadinanze onorarie a Francesco Mercurio, dottore di origine napoletana presidente del Comitato delle persone sordocieche della Lega del filo d’oro, e all’offagnese Gianmarco Tamberi campione olimpico di salto in alto che ha iniziato da ragazzino nell’Atletica Osimo alla Vescovara.

Attestati alla memoria a Giancarlo Bartolini, musicista e co-titolare con i figli del bar Joy’s coffee, morto di Covid, Moreno Frontalini, Perpè dal nome dello storico forno di famiglia, Raniero Gaggiotti, magistrato che fu Pretore di Osimo, e Marino Marini, professore di italiano del liceo classico Campana di cui ricorrono i 26 anni dalla morte.

Premio “Una vita per il lavoro” al commercialista Andrea Ramazzotti, il cui studio compie 30 anni, Alfio Paoletti per i 40 della sua azienda di infissi, Enrico Secondi delle ditte Eurotecnica di cui è socio dal 1988 ed Ekoteck fondata nel 2009, Remo Carnevalini della Recaplast ed Enzo Formiconi barbiere ad Osimo dal 1977. Per “Osimani nel mondo” Fabio Trabocchi, chef con proprio ristorante a Washington, e Margherita Giuliodori, medico che lavora in Danimarca. Riconoscimento per il volontariato alla Mensa del povero presieduta da Alberto Copparini, all’associazione Buon umore di Anna Maria Copparini e a Silvano Bagnarelli custode volontario della pista ciclopedonale Girardengo. Menzioni speciali a Sandro Mosca, vignettista e umorista, e a Laura Gioacchini che con la sua azienda agricola ripropone vegetali antichi (“Oscar green 2017” di Coldiretti Giovani). Per meriti sportivi premio ad Angelica Ghergo fresca di medaglia di bronzo ai recenti Mondiali Juniores nella staffetta 4×400. Quattro le ricorrenze speciali: 40 anni di Teatro aperto nato da un’idea del compianto don Aldo Compagnucci, 40 della ditta Sh sistemi, 25 del settimanale La Meridiana di Valeria Dentamaro e 60 dalla prima apparizione di Osimo in tv quando fu protagonista nella trasmissione Rai “Campanile Sera” condotta da Mike Buongiorno. Encomi speciali ai Carabinieri di Osimo, in particolare al maresciallo ordinario Emiliano Gatta per aver soccorso fuori servizio un ciclista infartuato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia locale che a maggio, grazie agli agenti Nicola Ricci e Diego Frontini e al sostituto commissario Tiziana Corsi, ha bloccato a Montecassiano due ladri minorenni dopo un inseguimento di 20 chilometri, ai Vigili del fuoco e al Commissariato di Polizia per essere intervenuti a Campocavallo per un incendio mettendo in salvo i cittadini.

I militari premiati

Si è concessa un nome di alto spessore nella sfera della musica italiana la città di Osimo che oggi, sabato 18 settembre, per la festa del Santo patrono San Giuseppe da Copertino ospita la straordinaria voce di Noemi. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza del Comune. Oggi e domani (domenica 19) prosegue la fiera di San Giuseppe in centro storico, lo street food sia a pranzo che a cena nella balconata di piazza Nuova e in serata la consegna delle benemerenze e la processione. Già in funzione le giostre per i bambini. In accordo con la Prefettura, il sindaco Simone Pugnaloni ha firmato un’ordinanza per limitare quanto possibile occasioni di contagio da Covid-19 e situazioni di degrado e pericolo pubblico. Obbligatorio il green pass per accesso a fiera e concerti, il cui controllo è di libero arbitrio da parte delle forze dell’ordine, e, considerato che soprattutto sabato e domenica è attesa una grande affluenza in centro storico, anche l’uso delle mascherine, pena multa da 400 a mille euro, da parte di chiunque si trovi anche solo occasionalmente negli spazi pubblici ricadenti nell’area di svolgimento della mostra mercato e degli eventi celebrativi delle festività di San Giuseppe da Copertino, cioè via Lionetta, via Antica Rocca, piazza del Comune, piazza Boccolino, corso Mazzini, piazza Marconi, via Leopardi, piazza Dante e via Saffi. Regolamentato poi il consumo di bevande in contenitori di vetro per scongiurare che possano far registrare episodi di uso improprio e che vengano dispersi nelle aree pubbliche e private, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire pericolo. Per questo da domani fino a domenica è vietato in tutto il centro storico vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti e la detenzione delle stesse, fatta eccezione per le aree in concessione ai dehors degli esercizi pubblici e nelle immediate vicinanze. E’ vietato anche l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in tutto il centro storico, fuori dagli appositi cestini per i rifiuti, di contenitori di bevande e di cibi di qualsiasi genere (pena multa da 25 a 500 euro).