Passaggio di testimone alla Banca di Filottrano: Samuele Ubertini nuovo direttore

Sostituisce Enzo Bianchi che va in pensione dopo 45 anni trascorsi all’interno dell’istituto di credito in cui è entrato giovanissimo

FILOTTRANO – C’è stato un passaggio di testimone alla Banca di Filottrano. Samuele Ubertini è il nuovo direttore generale. Sostituisce Enzo Bianchi che va in pensione dopo 45 anni trascorsi all’interno dell’istituto di credito in cui è entrato giovanissimo. L’insediamento è avvenuto il primo febbraio. A nome del Cda e del collegio sindacale, il presidente Paolo Santoni ha voluto ringraziare Bianchi per gli importanti risultati conseguiti in 21 anni di direzione generale, augurando allo stesso tempo buon lavoro a Ubertini.

Ubertini, 48 anni, laureato con lode in Economia bancaria, da più di venti anni lavora alla Banca di Filottrano dove ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello direttivo come responsabile dell’area prodotti. Lo scorso primo luglio era stato nominato vice direttore generale vicario. Questo ruolo sarà ricoperto da Arnaldo Uncini mentre Sergio Gianni Buschi sarà l’altro vice direttore generale. «Mi impegnerò a mantenere saldi i principi portanti del credito cooperativo con una particolare attenzione verso le comunità locali duramente provate dalla pandemia – ha detto -. La Banca di Filottrano non farà mai mancare il suo sostegno ai soci e clienti, nei prossimi mesi ci attendono sfide importanti e la tanto agognata ripresa non appena saranno allentate le restrizioni con l’avanzamento del piano di vaccinazione. Lo stretto rapporto con le imprese e le famiglie del territorio è quanto mai necessario in questo particolare momento in cui è prioritario assicurare la tenuta del sistema economico e sociale nella prospettiva dell’uscita dall’emergenza Coronavirus. L’ingresso avvenuto negli ultimi anni all’interno del Gruppo Iccrea ci permetterà di dare ulteriore slancio al processo di innovazione e di essere ancora più competitivi sul mercato».

«La nomina di Ubertini è ispirata alla continuità gestionale aziendale – ha dichiarato Santoni – nel quadro di un progetto di lungo termine che ha visto la banca conseguire risultati prestigiosi che ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento per il territorio dove siamo presenti con 19 filiali e più di 160 dipendenti».