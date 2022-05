Osimo, in partenza l’iter per il bypass provinciale a Passatempo

OSIMO – C’è l’intesa per il bypass di Padiglione di Osimo, per il tratto di competenza provinciale sul versante di Campocavallo. È prevista per mercoledì 25 maggio in Regione infatti la sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione delle opere relative alla Provinciale 3 della Valmusone – Dorsale Marche, Abruzzo e Molise. Le lungaggini hanno spazzato via oltre dieci anni di tempo ma a fine mese arriverà il via libera per l’iter che porterà all’appalto della bretella dalla zona San Domenico a Casette di Rinaldo, senza passare per l’incrocio semaforico di Padiglione. In tal modo sarà alleggerito il traffico.

L’annuncio è arrivato dalle Liste civiche: «I fondi per la realizzazione dell’opera furono stanziati sotto l’amministrazione Simoncini da parte della Regione Marche su richiesta dell’allora presidente della commissione bilancio Dino Latini». Secondo il sindaco Simone Pugnaloni il Comune non avrebbe solo preso atto della della decisione, anzi, le risorse sono destinate da anni alla Provincia (più di due milioni di euro) e oggi giungono a destinazione anche grazie alle sollecitazioni del municipio.

La parte del bypass comunale nella stessa zona dovrebbe essere ultimata per l’estate, quando sarà inaugurato il secondo stralcio da via Montefanese alla rotatoria di via Linguetta. Da anni i cittadini di Padiglione, il Comitato spontaneo per la viabilità e il Consiglio di quartiere Passatempo-Padiglione, sono preoccupati. L’iter del bypass che interessa la provinciale 3 della Valmusone infatti è rimasto fermo per troppo tempo, unica soluzione ritenuta fondamentale per decongestionare il traffico. Il gruppo, credendo alla disponibilità finanziaria, aveva dato la colpa alle istituzioni coinvolte bollandole come scarsamente interessate alla realizzazione del progetto.