Osimo, via libera ai parcheggi gratuiti in tutta la città

Abolite le strisce blu fino al 25 marzo. Il sindaco Pugnaloni: «Rendiamo più agile il percorso per chi va in centro». Preservati i parcheggi in via Leopardi riservati al personale medico

OSIMO – Abolite le strisce blu in città fino al 25 marzo. Questa la disposizione contenuta nella nuova ordinanza del sindaco Simone Pugnaloni, che rende la sosta libera e gratuita per tutti al fine di neutralizzare gli assembramenti di persone e agevolare gli spostamenti.

«Rendiamo migliore e più agile il percorso per chi vi abita, per chi vi lavora e per chi si reca in centro per casi di necessità e urgenza», spiega il primo cittadino dal suo profilo Facebook.

Il provvedimento va incontro alle richieste pervenute dai residenti del centro storico e dalla Osimo Servizi Spa, la società partecipata del Comune. Restano esclusi però i parcheggi in via Leopardi, nel tratto compreso tra via Telloni e via Soglia, riservati al personale medico in servizio presso il presidio medico ospedaliero di Osimo-Inrca.

La misura si inserisce in un pacchetto di provvedimenti che l’amministrazione comunale sta mettendo in atto per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Tra questi anche la sanificazione di vicoli, strade e piazzali in collaborazione con l’Astea, partita mercoledì dal centro storico e poi estesa via via a tutte le frazioni, con due turni di lavoro dalle 20 alle 2 e dalle 2 alle 8.

Al via anche misure a sostegno degli anziani, tra cui il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci, svolto dal comitato locale della Croce Rossa (tel. 329.3807903) e dalla Misericordia Osimo (333.1234151), e il servizio di compagnia telefonica (071.7249254 – 071.7349246), attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.