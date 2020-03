Sampress, Sarnari: «Lavoriamo per il mantenimento della forza fisica»

ANCONA- L’emergenza legata al Coronavirus e le conseguenti sospensioni dei vari campionati stanno scombussolando la stagione anche dal punto di vista fisico. Il parere tecnico che arriva è quello di Davide Sarnari, preparatore atletico della Sampress Nova Volley Loreto (Serie B maschile Volley) che ha spiegato la situazione:

«L’evolversi della stagione sportiva a volte è una cosa complicata da decifrare. Noi ad esempio in concomitanza con la pausa natalizia abbiamo effettuato un richiamo alla preparazione estiva. Questi rinvii legati al Coronavirus potrebbero allungare la stagione con le partite non disputate che verranno recuperate strada facendo». Dal punto di vista della condizione fisica i problemi sono comuni e le regole sono molto chiare:

«Nel complesso è un periodo particolare – insiste Sarnari – perché non possiamo allenarci insieme in campo ed è complicato per i meccanismi di squadra. Dal punto di fisico cercheremo di non fermarci e di lavorare il più possibile per trovarci pronti alla ripartenza del campionato. Lavoreremo comunque in sala pesi, sempre tenendo in considerazione le disposizioni che riguardano la prevenzione della salute e con l’allenatore stiamo preparando del lavoro per i ragazzi da poter fare a casa, in modo da non fermarsi almeno dal punto di vista atletico. Il lavoro che stiamo facendo in questo periodo è quello di mantenimento della forza fisica proprio per conservare al meglio il lavoro fatto in questi mesi».