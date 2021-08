Palas, Osimo attende l’ok della Commissione di pubblico spettacolo per l’omologazione

OSIMO – Il Comune di Osimo ha avuto disponibilità dall’Asur e dal comando dei vigili del fuoco di convocare per venerdì 20 agosto e poi di nuovo per giovedì 26 la Commissione di pubblico spettacolo che deve dare il nulla osta sull’omologazione dei principali impianti sportivi cittadini. Nel mirino lo stadio Diana, lo stadio Muzio Gallo di Passatempo, il Palabellini e il Palabaldinelli. «L’iter che porta alla convocazione della commissione è molto articolato con le nuove normative e impone livelli di burocrazia alti. Le prime disponibilità stanno arrivando, il vincolo è la presenza all’unanimità dei componenti. Deliberare le capienze dei quattro impianti e consentire alle società sportive di aprire al pubblico in sicurezza da settembre è la nostra priorità», spiega il sindaco Simone Pugnaloni.

Gli investimenti in sicurezza

Il Comune sta investendo sulla sicurezza e proprio in questi giorni ha acquistato barriere modulari anti intrusione per delimitare le aree pedonali in occasione di eventi e manifestazioni. Si tratta di due blocchi costituiti da quattro moduli ciascuno di barriere antiterrorismo omologate fornite da un’azienda specializzata in sicurezza stradale. Saranno affidate alla Osimo servizi che le posizionerà negli accessi principali, come via Cialdini, via Baccio Pontelli o via Matteotti. L’acquisto è stato voluto per garantire una maggiore sicurezza e per liberare gli agenti di polizia locale, che anziché presidiare i varchi di accesso potranno effettuare servizi di controllo appiedati lungo le vie del centro storico. Il loro arrivo però ha generato polemiche tra i cittadini.