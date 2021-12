Osimo, addio all’anima dell’Osteria Moderna: è morta Marcella Foresi

OSIMO – È morta la domenica di Santo Stefano (26 dicembre) dopo una breve malattia Marcella Foresi, vedova Graciotti, titolare e grande cuoca dell’Osteria Moderna, ristorante conosciutissimo e rinomato in centro storico a Osimo.

Marcella Foresi

Aveva 74 anni ed era riuscita, grazie alle sue ottime doti culinarie, a creare un grande locale che ha deliziato i palati di tanti. Nei primi anni 2000 l’Osteria Moderna trovava posto nel prestigioso Palazzo Baldeschi, luogo prescelto anche dai vip, e poi aveva aperto in via Macelli, nei locali dell’ex mattatoio.

La signora Marcella sapeva coniugare la cucina tradizionale a quella innovativa, quest’ultima sperimentata con successo dal compagno Massimo che l’ha seguita con amore nel lavoro e in questi mesi di malattia. In tantissimi in queste ore hanno voluto lasciare un messaggio per ricordarla: «È stato un onore averti conosciuto e aver cenato da te», scrive un osimano, e altri gli fanno eco: «Era una gioia incontrarsi con lei, una persona dolce e stimatissima».

I funerali

La 74enne lascia cinque figli, Giordano Stefano, Ombretta, Monica Sonia e Simona. Il ristorante resterà chiuso in questi giorni di grande lutto. Adesso nel locale manca un’anima, quell’anima che lo portava avanti e che trainava i dipendenti e tutti coloro che ci lavorano.

I funerali si terranno nella parrocchia della Sacra Famiglia giovedì 30 dicembre alle 15.30. La salma si trova esposta nella casa funeraria Re in via dei Tigli a Padiglione.