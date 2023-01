Ospedale di rete all’Aspio, a bilancio altri 15 milioni di euro

OSIMO – Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini annuncia che dalla Regione ci sono 15 milioni di euro per il nuovo ospedale di Osimo all’Aspio. «E’ questo un passaggio significativo del bilancio approvato il 28 e 29 dicembre scorso – dice Latini -. Dai 79 milioni di euro previsti inizialmente per l’Inrca, ad oggi la Regione ha impegnato oltre 30 milioni di euro in più. Dalle risorse solo per lo scheletro esterno della parte relativa all’ospedale di rete, oggi sono stati stanziati oltre 15 milioni per completare tutto il resto della struttura. Una spinta a concludere entro il 2025 sia l’Inrca sia l’ospedale: questo è l’indirizzo della Regione. Siamo di fronte ad un complesso sanitario ospedaliero che andrà a vantaggio della comunità di Ancona e del suo comprensorio e ad un modello di ricerca scientifica per la cura delle persone oltre i 60 anni di età».

Il nuovo cronoprogramma

Per il nuovo ospedale Inrca di Camerano è stato recentemente aggiornato l’accordo di programma tra Regione Marche, Provincia di Ancona e Comune di Camerano alla luce delle nuove normative antincendio e anti covid, dato che il progetto dell’opera risale al 2008. Se slittano i tempi di realizzazione infatti, la cui fine è programmata per il 2024, è stata siglata intanto la modifica dei costi del complesso ospedaliero dai 79 milioni e 500mila euro iniziali ai 110 milioni e 972mila. La Regione si impegna a realizzare, con spese a proprio carico, tutti i livelli della progettazione della nuova struttura ospedaliera, delle opere di adeguamento della viabilità e quelle di sistemazione idraulica esterne al lotto necessarie a rendere funzionale la struttura sanitaria. La Provincia invece, da parte sua, dovrà adottare gli atti e compiere tutte le attività necessarie a garantire la rapidità e snellezza delle attività amministrative e provvedere alla spesa per la realizzazione del sovrappasso pedonale sulla provinciale Sirolo-Senigallia fino a 900mila euro. Importante infatti il nodo viabilità per garantire la sicurezza nel raggiungimento del futuro polo a cavallo tra Osimo, Camerano e Ancona. Il Comune di Camerano da ultimo si impegna a occuparsi della spese per i percorsi pedonali lungo via Farfisa (collegamento stazione ferroviaria-passerella pedonale su strada provinciale) per l’importo complessivo di 150mila euro.