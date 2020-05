Osimo, anche per le “zone bianche” arriva la fibra ottica

OSIMO – La fibra ottica coprirà l’intero territorio di Osimo. Grazie allo Stato ed alla Regione Marche che hanno deciso di investire milioni di euro per superare il cosiddetto “digital divide”, anche le zone bianche, quelle cioè che non interessano commercialmente le compagnie telefoniche, saranno coperte dalla rete in fibra ottica.

«Infratel Italia spa ha commissionato ad Open Fiber la realizzazione, posa in opera ed il servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica Ftth, cioé “fiber to the home”, fibra direttamente a casa, nelle zone di San Biagio, Aspio, Santo Stefano, Passatempo e rione Fornace Morando – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. Ieri, 28 maggio, si è tenuta la Conferenza dei servizi conclusiva dove il Comune di Osimo ha espresso parere favorevole ottenendo anche di connettere in fibra ottica le scuole di San Biagio e Passatempo, oltre che gli uffici della Polizia locale. Il termine dei lavori è previsto per giugno 2021».

Di fibra ottica se ne è parlato proprio in questi giorni, contestualmente alla predisposizione di un Piano antenne a tutela della salute dei cittadini e all’ordinanza sindacale, simile a quelle adottate in circa 50 Comuni marchigiani ed in circa 300 Comuni italiani, che vieta la sperimentazione e\o installazione del 5g nel territorio del comune di Osimo, in ossequio al Principio di precauzione previsto dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La delegazione del gruppo “Cittadini di Osimo e Ancona sud per una tecnologia sicura e consapevole”, ricevuta in Comune lunedì scorso (25 maggio), aveva chiesto al primo cittadino proprio di puntare sulla tecnologia di fibra ottica a banda ultra-larga via cavo, informando la popolazione sul corretto utilizzo dei telefoni cellulari e sui possibili rischi connessi all’utilizzo delle radiofrequenze e del wi-fi.