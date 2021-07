Osimo, zig zag in centro al volante di un furgone: era ubriaco

OSIMO – Nella serata di venerdì 9 luglio, mentre le persone si godevano l’evento del “Venerdì di luglio” nel salotto cittadino di Osimo, la seconda delle notti bianche osimane, gli agenti della Polizia locale che presidiavano il centro storico si sono accorti di un furgone che procedeva incerto e a zig zag per le vie del centro.

Lo stop

Gli operatori, anche se appiedati, sono riusciti a raggiungere il mezzo e a far scendere l’autista che ha subito manifestato i sintomi dell’ebbrezza. Sottoposto alla prova dell’etilometro, il conducente ha raggiunto un valore che oltrepassava di più di cinque volte il consentito. Durante gli accertamenti seguenti è emerso che la persona, uno straniero residente da diversi anni ad Osimo, si era posto alla guida oltre che in stato di ebbrezza, con la patente ritirata.

La denuncia

Lo stesso è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza grave mentre la patente sarà revocato. Il mezzo invece è stato immediatamente posto sotto sequestro per la successiva confisca.