Osimo, votato all’unanimità il bilancio: tanti investimenti pronti per la città

OSIMO – E’ stato votato all’unanimità ieri, 31 maggio, il bilancio sul Piano triennale degli investimenti a Osimo in Consiglio comunale. Sono circa 27 i milioni di euro previsti per il 2022 e tanti i cantieri da aprire da oggi al 2024.

«E’ davvero un gesto di amore verso la città l’approvazione unanime del bilancio. L’Amministrazione comunale, dopo un attento ascolto delle esigenze della cittadinanza, ha cercato di far incontrare la scala delle priorità con le risorse a disposizione», ha detto il sindaco Simone Pugnaloni. L’Ufficio ricostruzione ha fatto arrivare per i danni del sisma un milione e 270mila euro per la ristrutturazione del palazzo comunale e per il palazzo ex Eca (800mila euro). Per la sistemazione dell’ex San Carlo ci sono un milione di euro e per la sistemazione della Santa Lucia due milioni e 550mila euro. Mondo scuola, ci sono tuttora i quattro milioni di euro per la nuova primaria a Campocavallo in corso di appalto, 450mila euro per manutenzione straordinaria alla primaria Marta Russo, 130mila per quella del Borgo, più 130mila euro per nuovi impianti fotovoltaici sui plessi. Presente anche il museo del Covo a Campocavallo per 974mila e 891 euro. Capitolo grande viabilità: investiti tre milioni e centomila per la variante a nord Sbrozzola, un milione e 200mila euro per quella a Padiglione, 650mila per il bypass dell’Abbadia e poi un milione e centomila per nuovi asfalti e marciapiedi. Diversi impianti sportivi hanno bisogno di manutenzione straordinaria, per questo sono stati messi a bilancio 320mila euro. Maggiori spese ci sono per il caro energia, che non colpisce solo famiglie e imprese ma anche enti come il Comune, che ha previsto 310mila euro.

Il gruppo consiliare del Pd alla maggioranza ha aggiunto: «Non solo investimenti, ci sono a bilancio contributi di 250mila euro a famiglie, attività produttive e società sportive per contrastare il caro bollette, abbiamo ridotto l’Imu sulle aree edificabili, azzerato il canone patrimoniale per dehors e ambulanti, diminuito le tariffe per scuolabus (gratis per Isee fino 15mila euro, 25 euro fino a 25mila e 50 euro per gli altri), rette asilo e mensa, digitalizzato lo Sportello edilizia per semplificare e velocizzare la burocrazia. Abbattuti del 90 per cento gli oneri per la ristrutturazione delle case coloniche».