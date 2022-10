Osimo, votata la riapertura del centro prelievi alla Stazione

OSIMO – Il consigliere comunale di Progetto Osimo Futura Achille Ginnetti ha consegnato oltre 200 firme raccolte spontaneamente dagli abitanti della frazione per chiedere la riapertura del centro prelievi alla Stazione e l’istanza è stata portata in Consiglio che ha approvato all’unanimità la mozione del gruppo. Il documento, presentato lo scorso luglio dal capogruppo Achille Ginnetti e dalla consigliera del Movimento 5 stelle Caterina Donia, impegna il sindaco Simone Pugnaloni e la Giunta ad attivarsi quanto prima con il Distretto sanitario e l’Area Vasta 2 affinché il servizio venga nuovamente garantito due volte a settimana agli abitanti di Osimo Stazione e delle frazioni limitrofe.

Le dichiarazioni

«Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della mozione da parte del Consiglio perché il centro prelievi rappresenta un importante servizio di prossimità per i cittadini della zona, in particolare per le persone anziane o che hanno difficoltà negli spostamenti – spiega il capogruppo di Pof -. I locali alla stazione dove era attivo il punto prelievi, messi a disposizione da Ferrovie dello Stato, negli ultimi due anni di pandemia sono stati destinati all’attività dell’Usca ma, considerato che le Usca hanno cessato definitivamente il loro operato il 30 giugno, quegli spazi sono nuovamente disponibili. È necessario quindi provvedere al più presto alla riapertura anche in previsione della profonda riorganizzazione del sistema sanitario regionale che potrebbe comportare tempi molto più lunghi».