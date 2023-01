Osimo, tutti con Vincenzo Nibali lungo il tragitto della Tirreno Adriatico

OSIMO – Hanno pedalato assieme a Vincenzo Nibali per il tragitto della Tirreno Adriatico dell’11 marzo a Osimo in tanti ieri mattina (29 gennaio). Tutti gli appassionati di ciclismo si sono radunati in piazza Boccolino per un tour che ha ripercorso gran parte del circuito osimano della sesta tappa.

I partecipanti, senza obbligo di iscrizione ma solo quello di rispettare le norme del Codice della strada, sono partiti con l’intera carovana alle 9.30 scendendo da piazza Boccolino a via Cinque Torri, via Fonte Magna, via Costa del Borgo poi a San Paterniano fino all’incrocio per Offagna. Quindi passaggio nel borgo medievale, discesa verso Montegallo e quindi via Colle San Biagio, via Industria, via Pastore (per evitare la statale 16), via Fontanelle di Abbadia, via Abbadia, via Flaminia I, svolta a destra alla Gironda per scendere verso San Biagio, quindi si risalirà per via Montegalluccio, via Bellafiora, via Roncisvalle e infine, anziché prendere in salita la durissima Costa del Borgo, come accadrà alla corsa ufficiale, si prenderà per via Cialdini, via Lionetta e ritorno in piazza.

Due pattuglie della polizia locale hanno aperto e chiuso il gruppo dei partecipanti per consentire un transito in sicurezza.