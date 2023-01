Osimo, Vincenzo Nibali presenta la Tirreno Adriatico

OSIMO – Per promuovere la sesta tappa della Tirreno Adriatico 2023, la “Osimo Stazione-Osimo” in programma l’11 marzo, oggi pomeriggio (28 gennaio) nella sala Maggiore del Comune ospite d’onore lo “Squalo”, il pluricampione di ciclismo Vincenzo Nibali, trionfatore di due Giri d’Italia, di un Tour de France, di una Vuelta e della Milano-Sanremo. E’ stato un convegno non solo per presentare la sesta tappa della corsa dei Due Mari ma anche per parlare di sport e ciclismo. Relatori Stefano Allocchio, direttore della Tirreno Adriatico, e Fabio Luna, presidente del Coni Marche, con moderatore Marco Saligari, ex ciclista professionista oggi radiocronista Rai. «Una tappa molto interessante e faticosa, tra le più importanti esistenti», ha detto Nibali descrivendo il percorso.

Il tour

Domani mattina (29 gennaio), assieme a Nibali, tutti gli appassionati di ciclismo si raduneranno in piazza Boccolino per un tour che ripercorre gran parte del circuito osimano della sesta tappa. I partecipanti, senza obbligo di iscrizione ma solo quello di rispettare le norme del Codice della strada, partiranno con l’intera carovana alle 9.30 scendendo da piazza Boccolino a via Cinque Torri, via Fonte Magna, via Costa del Borgo poi a San Paterniano fino all’incrocio per Offagna, quindi passaggio nel borgo medievale, discesa verso Montegallo e quindi via Colle San Biagio, via Industria, via Pastore (per evitare la statale 16), via Fontanelle di Abbadia, via Abbadia, via Flaminia I, svolta a destra alla Gironda per scendere verso San Biagio, quindi si risalirà per via Montegalluccio, via Bellafiora, via Roncisvalle e infine, anziché prendere in salita la durissima Costa del Borgo, come accadrà alla corsa ufficiale, si prenderà per via Cialdini, via Lionetta e ritorno in piazza. Due pattuglie della polizia locale apriranno e chiuderanno il gruppo dei partecipanti per consentire un transito in sicurezza.