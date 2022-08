Osimo, vandali nei campetti: l’ira del comitato di quartiere

OSIMO – «Comunicazione importante a tutti i cittadini: questa mattina l’ingresso al parco si presentava così, con bottiglie di plastica e immondizia ovunque e staccionata rotta per l’ennesima volta». L’appello arriva dal comitato di quartiere di Osimo Stazione e Abbadia ieri mattina (22 agosto) suonava proprio così. I vandali sono tornati a mettere a ferro e cuoco le strutture sportive. Probabilmente si tratta di un gruppo di ragazzini che si diverte a creare scompiglio. All’ingresso del parco sono presenti tre bidoni a due metri di distanza dal punto in questione, vuoti.

«Adesso Astea e Osimo servizi dovranno ripristinare l’area ma preghiamo i frequentatori di fare più attenzione – continuano -. Segnaliamo atti vandalici al campetto, a discapito delle reti delle porte, sostituite da poco. Anche qui chiediamo a tutti i frequentatori di avere più cura degli arredi urbani, come se fossero cose loro, perché in realtà lo sono e se vengono deteriorati o rotti, oltre a pagarne le spese l’intera comunità, di più ci rimettono coloro che lo frequentano. Per evitare qualsiasi tipo di provvedimento da parte dell’amministrazione, come la chiusura dello stesso, chiediamo massima collaborazione e cura del nostro quartiere».

Il sopralluogo

C’è stato anche un sopralluogo da parte di Comune e Osimo Servizi al parco urbano di Osimo Stazione dopo alcuni danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. L’assessore all’Ambiente Michela Glorio e il responsabile tecnico della società del Comune che si occupa di manutenzioni del verde, Mirco Gallina, hanno svolto un controllo dell’area assieme ai referenti del Consiglio di quartiere.

«Nei prossimi giorni ripristineranno il percorso ciclopedonale perché a seguito dell’ultimo temporale si sono creati piccoli cedimenti, sostituiranno il rubinetto della fontana con uno a pulsante come era in precedenza, aggiungeranno due nuovi tratti all’interno del parco, uno che unirà anche via Nievo al polo scolastico, l’altro che permetterà ai pedoni o ciclisti di raggiungere la parte alta evitando i tornanti. L’iter per area fitness all’aperto prosegue, unico dubbio il posizionamento: se all’interno del parco urbano o nell’area verde di via Cairoli di fronte alla scuola elementare. Sarà inserito nell’ordine del giorno della prossima assemblea e decideremo assieme ai cittadini quale posto sia migliore. Rimaniamo in attesa per illuminazione e panchine».