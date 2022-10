Osimo, tutto pronto per l’inaugurazione del bypass a Padiglione

OSIMO – Dopo le ultime complicate settimane di lavoro al cantiere del bypass di Padiglione di Osimo, la ditta appaltatrice ha terminato l’intervento sulla nuova rotatoria che costringeva al senso unico alternato su via Montefanese. «La strada è stata riaperta alla regolare viabilità, ponendo fine ai disagi che hanno dovuto affrontare gli automobilisti nell’ultimo mese e per i quali ci scusiamo, consapevoli però che le cause sono state di forza maggiore, tra alluvione e terreno bagnato che hanno rallentato i ritmi di lavoro – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Adesso gli ultimi ritocchi sulla nuova bretella ed entro breve, finita la segnaletica ed il collaudo, inaugureremo dimezzando dopo decenni di attesa il traffico dal centro abitato di Padiglione».

Le rotatorie

L’amministrazione comunale ha inoltre deliberato un impegno di spesa di 164milaeuro per rifare l’asfalto di alcune rotatorie cittadine e metterle in sicurezza. Sono quelle di Campocavallo (davanti al supermercato), del Crocifisso, di Largo Trieste e di Borgo San Giacomo. I progetti sono stati approvati, il tempo di completare le pratiche per l’affidamento e partiranno i lavori, salvo imprevisti, entro fine mese. Stesso discorso per l’asfaltatura di via San Paterniano, per la quale si prevede un investimento di 128mila euro. Al palo invece quella tra le vie Marco Polo e Vecchia Fornace perché mancherebbe la volontà da parte dei residenti del condominio di fronte.