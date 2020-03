Osimo punta sul turismo: ecco il bus elettrico dal centro alle frazioni

L’assessore al Turismo Michela Glorio annuncia alcuni progetti a lungo termine per valorizzare il settore. Sinergia anche con il Comune di Offagna e Castelfidardo per mettere "in rete" alcune aree come il Monte della Crescia

OSIMO – «Rinnovo della segnaletica turistica e entro la fine del mandato l’acquisto di un autobus elettrico che permetta di combinare la visita in centro storico con quella nei siti di interesse ubicati nelle frazioni, in primis l’area archeologica di Montetorto ma anche la chiesetta di San Filippo de Plano e il santuario di Campocavallo». Sono i progetti dell’assessore al Turismo di Osimo Michela Glorio che riguardano il suo assessorato. L’emergenza Coronavirus non li frenerebbe, sono progetti a lungo termine già pensati settimane fa e che lentamente si stanno concretizzando.

«Negli ultimi mesi dell’anno abbiamo lavorato ad un programma congiunto con i Comuni di Offagna e Castelfidardo che per la primavera vedrà la promozione di visite tra “Natura, storia e cultura” con l’obiettivo di mettere in rete i tre territori e stimolare la conoscenza di luoghi simbolo della nostra identità culturale, come ad esempio il Monte della Crescia, territorio a confine tra Osimo e Offagna. È un’ottica di collaborazione intercomunale e di promozione congiunta del territorio che ci interessa molto incentivare e proseguire nei prossimi anni».

L’obiettivo per questo mandato è di crescere ancora attraverso nuovi investimenti nel settore. «Nel 2019 il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione per l’attività di manutenzione ordinaria del sito di Montetorto in particolare e la valorizzazione dello stesso. Il finanziamento di 27mila e 300 euro comprende l’adeguamento e l’accessibilità del sito per tutti, la costruzione di un centro didattico-informativo, laboratori didattici e di scavo, pannellistica e ricostruzioni 3d e interventi di consolidamento, restauro e ricerca con la promozione di stage estivi. A completamento di questo progetto vogliamo realizzare un piccolo parcheggio attiguo all’area per permettere una maggiore fruibilità».

Per il 2020 prevede anche di assumere personale dedicato che si occupi di comunicazione e marketing territoriale (già previsto nel bilancio 2020 della Asso), implementare il sito internet con una rivisitazione generale e la possibilità di prenotare online, servizio sempre più richiesto dai visitatori che consente una migliore gestione dei flussi nei periodi di maggiore affluenza.