Osimo, trovato con hashish in un pacchetto di sigarette: segnalato giovane

Controlli interforze nei vicoli del centro e in periferia. Nei guai un ragazzo segnalato al Prefetto che nei suoi confronti disporrà le previste sanzioni

OSIMO – Nel centro storico di Osimo, in una atmosfera già natalizia per le luminarie accese, si è svolto ieri sera, sabato 3, il consueto servizio interforze, disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa per assicurare ordine e sicurezza pubblica e prevenire ogni forma di illegalità nelle ore serali e notturne dei fine settimana. Durante il servizio, gli agenti del Commissariato della polizia, i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della polizia locale hanno controllato con attenzione i vicoli del centro cittadino.

Sono stati controllati gli avventori di alcuni esercizi pubblici ed una attenzione particolare è stata riservata alle zone appartate e buie della città che si prestano ad essere luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti, il cui consumo, ci dice la cronaca, è pericolosamente diffuso anche tra minori. In uno di questo controlli è stato sorpreso un giovane appena diciottenne, mentre si confezionava uno spinello, e che immediatamente disperdeva a terra alla vista degli agenti. Il giovane è stato trovato in possesso di altri di tre pezzettini di hashish, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane, ritenuto responsabile di illecita detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, è stato segnalato al Prefetto di Ancona che nei suoi confronti disporrà le previste misure e sanzioni.