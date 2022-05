Osimo, troppi incidenti in via Guazzatore: i cittadini chiedono aiuto

OSIMO – Una delle vie centrali di Osimo sta battendo il record di pericolosità in queste ore. Si è verificato infatti il terzo incidente nel giro di pochi giorni l’altra sera (18 maggio) in via Guazzatore. Una Chevrolet Matiz, condotta da un osimano di 69 anni, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la strada in salita verso il centro storico, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a centrare una Subaro Impreza condotta da A.C., osimana di 49 anni. Sul posto l’ambulanza inviata dal 118 per soccorrere il 69enne portato al pronto soccorso di Torrette in condizioni non gravi, e gli agenti della polizia locale che hanno svolti i rilievi e regolato il traffico in un punto critico come quello.

«È una gara di Formula 1 continua, per non parlare del periodo estivo, con moto che impennano fino ai Tre archi e sorpassi di auto da brivido – dice una residente da tre anni in quella via -. In tre anni che abito qui ne ho viste di tutti i colori. La cancellata dell’abitazione di fronte alla nostra è stata distrutta da una macchina che ha perso il controllo. Il mio è un appello a chi la percorre ma anche a chi deve prendere provvedimenti, non credo che trovare una soluzione immediata sia difficile». C’è chi chiede dossi artificiali, chi più controlli per togliere il problema dell’alta velocità alla radice. L’amministrazione comunale ha recepito l’istanza: «In questi ultimi tempi sono stati intensificati i controlli su via Guazzatore proprio per controllare gli eccessi di velocità – dice l’assessorato alla Viabilità -. Da valutare, da parte dei tecnici comunali la previsione di marciapiedi nelle zone in cui mancano, in modo da restringere la carreggiata e diminuire di conseguenza la velocità dei mezzi».