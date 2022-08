Osimo, trattore agricolo a fuoco: arrivano i pompieri

OSIMO – Incendio in corso a Osimo, in via Montefanese. Un trattore agricolo ha preso fuoco attorno alle 15 di oggi (25 agosto). La squadra dei pompieri del distaccamento di San Sabino, in collaborazione con i colleghi di Ancona, sta provvedendo a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio al campo adiacente. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Il proprietario è riuscito ad allertare i pompieri non appena ha notato che qualcosa non andava al mezzo.

Sos siccità

È massima l’attenzione sul territorio contro il pericolo incendi in un periodo di così reiterata siccità. I volontari della squadra Aib della Protezione civile di Castelfidardo ad esempio sono intervenuti a più riprese, l’ultima delle quali nel weekend scorso a supporto dei vigili del fuoco di Osimo per lo spegnimento di un incendio in zona Loreto. Nell’occasione si sono mosse due squadre: una Nos già presente sul monte Conero ed una in pronta partenza per reperibilità. A livello di prevenzione, sono state anche effettuate le verifiche sulla funzionalità di tutti gli idranti presenti al Parco del Monumento nazionale delle Marche alla Selva (ultimo sopralluogo il 3 agosto). I volontari del servizio antincendio boschivo del gruppo fidardense gratuitamente hanno supportato le operazioni di verifica. A giorni sarà inaugurato il modulo antincendio donato dalla Pigini Fisarmoniche, modulo comunque già operativo e a disposizione per eventuali interventi.