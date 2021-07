Osimo, al via il tour nei quartieri per l’Arcipelago dei contesti

E' cominciato il viaggio dell’Ufficio di Piano del Comune nei quartieri per recepire istanze e conoscere al meglio criticità e punti di forza in vista della variante generale al Prg da approvare entro fine mandato

OSIMO – E’ partito l’Arcipelago dei contesti, il tour dell’Ufficio di Piano del Comune di Osimo nei quartieri per recepire istanze e conoscere al meglio criticità e punti di forza in vista della variante generale al Prg, da approvare entro fine mandato. La prima settimana di lavoro si è svolta a Osimo Stazione e Abbadia, la seconda a Campocavallo e prossima tappa sarà il 15 luglio a Padiglione. L’ufficio aperto dal martedì al venerdì nei locali parrocchiali ha raccolto 39 istanze da residenti e consigli di quartiere.

Le istanze

La maggior parte riguardante il sistema infrastrutturale (50 per cento), la rigenerazione urbana (17 per cento), il sistema di mobilità (15 per cento) e i servizi al cittadino (10 per cento). Le tematiche relative all’ambiente e le risorse naturali hanno riguardato invece una parte marginale (7,5). Da una prima ricognizione dei tecnici comunali e dell’Università Politecnica delle Marche con la quale si lavora in convenzione, dalle richieste dei cittadini sono emerse le necessità di migliorare la qualità degli spazi pubblici attrezzati e l’assetto idrogeologico esistente ormai vecchio. Rilevante la richiesta di evitare nuovo consumo di suolo ma al contrario il recupero delle strutture esistenti mediante rigenerazione urbana. Altre istanze hanno riguardato il miglioramento della sicurezza stradale e degli attraversamenti pedonali. Infine la richiesta di nuovi servizi alla comunità: parcheggi, centro sportivo con piscina e palestra, ampliamento sgambatoio e del centro Aquilone, un cimitero e la riapertura dell’ufficio distaccato della polizia locale.

I sopralluoghi

I tecnici coinvolti nell’Arcipelago dei contesti hanno svolto decine di sopralluoghi sia sugli ambiti oggetto delle istanze dei cittadini sia su aree sulle quali erano giunti i rilievi della Provincia durante l’approvazione del Prg 2008. L’amministrazione Pugnaloni si sta già muovendo per risolvere diverse criticità sollevate dalle schede consegnate o discusse in assemblea a Osimo Stazione. Su alcune tematiche come rigenerazione urbana, adeguamento rete fognaria, miglioramento della viabilità e delle aree verdi, ci sono già progetti in itinere. A differenza del percorso del vecchio Prg, l’obiettivo ora è predisporre un report con un confronto in assemblea pubblica, raccogliendo le istanze dei residenti e svolgendo sopralluoghi tecnici, per consentire di realizzare una variante che risponda nel miglior modo possibile alle esigenze della comunità. Eventuali altre schede da parte dei cittadini dei quartieri in cui si sono già svolti gli incontri potranno comunque essere inviate via mail o compilate direttamente sul sito al link https://www.comune.osimo.an.it/piano-urbanistico/