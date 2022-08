La tanto attesa competizione ciclistica ritorna in città dopo gli anni di stop imposti dal Covid. Ad annunciarlo il sindaco Simone Pugnaloni

OSIMO – Dal 2023 tornerà a Osimo il Trofeo “Rigoberto Lamonica”, la tradizionale corsa ciclistica di San Giuseppe, tra le più blasonate in Italia, dedicata alla categoria dilettanti élite ed under 23. Ad anticiparlo è stato il sindaco Pugnaloni, nel corso della premiazione della 21esima edizione del Trofeo “Adalberto Gabrielloni” categoria Juniores, che si è disputato ieri (31 luglio) a Campocavallo.

Il primo cittadino ha ringraziato gli organizzatori e regalato loro un impegno importante. «Il trofeo “Rigoberto Lamonica” tornerà nel 2023. Oggi con grande piacere ho annunciato questa novità alla premiazione del 21esimo Trofeo “Adalberto Gabrielloni” per categorie juniores – conferma il primo cittadino -. A nome mio personale e di tutta la città ho ringraziato, nell’anno della ripartenza, la società ciclistica di Campocavallo per aver ridato avvio alle numerose attività che erano soliti organizzare ogni anno prima dell’avvento del covid». Che prosegue: «Oltre 160 corridori da tutta Italia sono accorsi per competere (al trofeo Gabrielloni, ndr). Una bella festa, una bella competizione. Osimo, città del ciclismo, sa da sempre coniugare bene lo sport ad alti livelli alla promozione del nostro territorio. Sport e turismo sono un binomio perfetto. Grazie di cuore al Club ciclistico Campocavallo, al suo direttivo ed a tutti i volontari che hanno permesso lo spettacolo di questa giornata».