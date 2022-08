Osimo, topi d’auto scatenati a Ferragosto

OSIMO – Sono tornati i topi d’auto a Osimo e stavolta hanno agito nel fine settimana di Ferragosto. In via Coppi hanno infranto i vetri di altre auto in sosta durante la notte. I proprietari erano andati a godersi la bellezza della festa di Ferragosto a Numana e quando sono tornati hanno avuto la brutta sorpresa. Delusi e amareggiati hanno lanciato un appello ai concittadini anche sui social. I ladri hanno trafugato qualche spicciolo e oggetti lasciati in auto dai proprietari. Prima hanno scassinato anche due auto parcheggiate davanti alla scuola media “Caio Giulio Cesare” di Osimo riuscendo a impossessarsi di diversi oggetti lasciati incustoditi al loro interno assieme a pochi contanti lasciati nel portaoggetti. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno trovato le auto con i finestrini rotti.

Una brutta sorpresa, subito segnalata al comando dei carabinieri osimano, che fa seguito a un altro episodio già denunciato alle forze dell’ordine qualche giorno fa. Un osimano era andato a fare spesa al supermercato di via Montefanese, davanti al San Carlo, e al suo ritorno si è ritrovato l’auto con il lunotto in frantumi. Il proprietario dell’auto ha sporto denuncia al commissariato di Polizia. Episodi, tutti questi denunciati, non esclusivi della città di Osimo: nella zona delle scuola medie di Castelfidardo infatti, poche settimane fa, qualcuno si è divertito a rompere gli specchietti e a rigare, forse con una punta tagliente, le fiancate di diverse auto parcheggiate sul lato destro della strada. Potrebbero, anche in questo caso, essere stato frutto della scorribanda di un gruppo di ragazzini.