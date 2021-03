Osimo, Tim porta la fibra fino a casa

La compagnia telefonica avvia un piano di cablaggio innovativo che, con un investimento di circa 3 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica alle abitazioni per collegamenti ultraveloci

OSIMO – La Tim avvia a Osimo un piano di cablaggio innovativo che, con un investimento stimato di circa tre milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale di Osimo, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a un gigabit al secondo. Tante famiglie hanno manifestato la necessità di avere tale servizio, soprattutto essendo costrette a lavorare a casa vivendola di più. La città è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo Tim che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese. Nel caso sia necessario effettuare scavi per la posa, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Osimo sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate appunto allo smart working e alla didattica a distanza. Particolare attenzione sarà dedicata al percorso di digitalizzazione del distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento di Osimo.

«Osimo fa parte di un percorso di eccellenza che vede Tim impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima – dichiara Massimo Bontempi, responsabile field operations line Marche e Umbria di Tim -. Si tratta di un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale».

Il sindaco Simone Pugnaloni afferma: «Siamo orgogliosi che Tim abbia scelto la nostra città per questo progetto così ambizioso. Portare la fibra ottica nelle nostre case e a servizio delle nostre imprese era un nostro obiettivo di mandato. Ora prende forma e noi doneremo tutto il supporto che servirà a realizzare tale piano strategico in tempi brevi. Grazie a FiberCop per questa partnership, il digital divide da oggi non è più un problema. Numerose famiglie ed imprese avranno una connessione ultraveloce».