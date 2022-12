Osimo, tentato un furto a San Biagio

OSIMO – Sabato pomeriggio (10 dicembre), alle 18.30 circa, alcuni individui hanno cercato di introdursi un una abitazione posta al piano terra di via san Giacomo della Marca a San Biagio di Osimo. I proprietari erano a casa e sono stati proprio loro ad accorgersi che nel cortile esterno qualcosa non andava. C’erano dei rumori. I malviventi sono stati sorpresi ancora prima di entrare in casa e messi in fuga, con tanto spavento da parte degli abitanti dell’appartamento. Anche in questo caso la chat di allerta della frazione ha consentito un passaparola veloce e l’allerta è partita immediatamente con l’invito ai residenti di San Biagio a tenere gli occhi aperti. Non sono stati segnalati altri furti in zona l’altra sera. I ladri potrebbero aver imboccato l’A14 il cui ingresso si trova nelle prossimità. L’assessore alla Polizia Federica Gatto spiega che altre telecamere arriveranno a inizio 2023, 34 in tutta la città: «E’ in corso la procedura del Mepa per la scelta del fornitore che avverrà entro il 31 dicembre. Poi si potrà procedere con la fornitura delle telecamere e l’installazione. Dodici saranno di contesto e 22 saranno ocr per tracciare i veicoli rubati». La polemica delle Liste civiche dall’opposizione: «San Biagio merita sicurezza. I furti nella frazione avvenuti negli ultimi giorni hanno messo di nuova tanta paura nei cittadini di San Biagio. Manca la polizia di prossimità che c’era ai tempi delle Liste civiche. Una rete di presenze di volontari e polizia municipale che dava la certezza di un controllo preventivo. Affidarsi solo alle telecamere e al pattugliamento stradale non basta. Siamo per un piano di sicurezza di prossimità concreto e vero».

Gli inseguimenti

Era proprio lo stesso periodo dell’anno dodici mesi fa quando altri furti erano stati tentati nella frazione osimana. Il servizio di polizia locale era stato ampliato temporalmente fino alla notte per garantire il senso di sicurezza per i residenti e un deterrente per i malintenzionati. In Valmusone intanto la task force contro illeciti è stata potenziata dalle forze dell’ordine congiunte che dal 25 novembre scorso hanno effettuato ben tre inseguimenti di ladri tra Osimo e Castelfidardo, sequestrando auto custodi di attrezzi da scasso.