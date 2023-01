Osimo, taglio del nastro per la “sezione Primavera” alla Muzio Gallo

Si tratta di un percorso per garantire continuità ad un insegnamento di natura montessoriana che potrà proseguire non solo alla scuola d'infanzia ma anche alla scuola primaria

OSIMO – Taglio del nastro per la nuova “sezione Primavera” alla scuola Muzio Gallo di Osimo. Un percorso innovativo che segue le linee guida ministeriali nel percorso educativo dagli zero ai sei anni. Un’esperienza educativa nella fascia 24-36 mesi di vita che anticipa la scuola d’infanzia, promosso e seguito dalle educatrici dell’asilo nido “Muzio Gallo”.

Si tratta di un percorso che deve garantire continuità ad un insegnamento di natura montessoriana che potrà proseguire non solo alla scuola d’infanzia ma anche alla scuola primaria. È un progetto voluto fortemente dalla vicesindaca e assessora ai Servizi sociali Paola Andreoni che il sindaco ha deciso di sposare dal punto di vista finanziario perché permette all’amministrazione comunale di abbattere le lunghe liste d’attesa per un spazio per i bimbi negli asili nido, spesso richiesto da mamme e papà in difficoltà.

«Uno speciale ringraziamento all’azienda speciale del Comune Asso che in squadra con l’amministrazione ha curato e gestirà il servizio, al cda, al direttore, al vicedirettore e a tutto il personale che si dedicherà a questa splendida esperienza», dicono il primo cittadino e Andreoni presenti all’inaugurazione della sezione con bimbi festanti e docenti.