Osimo, più di 30 bambini all’Open day vaccinale a Palazzo Campana

OSIMO – È stato il primo servizio organizzato ad Osimo per la fascia dei bambini 5-11 anni ieri mattina, domenica 20 febbraio, l’hub vaccinale pediatrico allestito a palazzo Campana per agevolare le famiglie che ancora non sono riuscite a vaccinare i loro bambini contro il Covid-19. Più di 30 i piccoli che sono stati vaccinati. Grazie alla disponibilità dell’Asur, Area vasta 2 e Distretto Ancona sud e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale delle Marche, i pediatri di libera scelta coordinati dal dottor Giuseppe Pino Cicione e in collaborazione con la dottoressa Emanuela Rocchi di Osimo, il dottor Roberto Nuzzaci di Castelfidardo e il dottor Renzo Rossi di Loreto, sono rimasti fino alle 13 per aspettare i bambini senza prenotazione.

La presenza della Fondazione Salesi

A rendere magica la mattinata, gli animatori della Fondazione Salesi con la lettura di favole e la presenza del cane Eva dell’associazione Magical pet che hanno straordinariamente allontanato la paura del vaccino (e della puntura) dai bambini. Alcuni bambini sono tornati a casa perché, avendo contratto il Covid, non erano ancora passati i tre mesi necessari per la somministrazione. Per la possibilità di ampi spazi l’istituto con la sua presidente, la dottoressa Gilberta Giacchetti, si è adoperato per fornire il servizio usufruendo della collaborazione dei volontari dell’associazione Pasteur-odv Prevenzione&Salute e della Confraternita della Misericordia. «Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati e si adopereranno per la realizzazione della giornata e per coloro supporteranno la giornata stessa, che coinvolge il territorio di Osimo e i Comuni della zona di Ancona sud, dove non c’è un hub vaccinale pediatrico», dicono dall’associazione Pasteur.