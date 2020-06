Osimo Stazione, si lavora per un percorso ciclo pedonabile al “Mancinelli”

Rappresentanti del Consiglio di quartiere, l'assessore all’Ambiente Michela Glorio e l’ingegner Roberto Vagnozzi, dirigente del Dipartimento Territorio, hanno effettuato un sopralluogo in queste ore al parco urbano per discutere del progetto

OSIMO – Potrebbe presto prendere forma un progetto a beneficio dei giovani di Osimo Stazione, la frazione più grande della città. Rappresentanti del Consiglio di quartiere, l’assessore all’Ambiente Michela Glorio e l’ingegner Roberto Vagnozzi, dirigente del Dipartimento Territorio, hanno effettuato un sopralluogo in queste ore al parco urbano “Mimmo Mancinelli” per discutere e cominciare a delineare il progetto di massima per la realizzazione di un percorso ciclo pedonabile che percorrerà tutto il perimetro e che prevedrà in futuro anche l’illuminazione pubblica.

L’area verde di oltre due ettari ospita circa duemila e 600 piante arboree e arbustive dislocate nel cuore della frazione più popolosa di Osimo, sopra le scuole. L’inaugurazione è avvenuta a meno di un anno di distanza dalla presentazione del progetto, a febbraio dell’anno scorso. La nuova idea da mettere su carta permetterà ai ragazzi delle vie Mamiani, Speri, Sella e, appena risolti alcuni problemi burocratici anche di via Nievo, di raggiungere il polo scolastico dell’infanzia, della primaria e della secondaria percorrendo il sentiero. «Consentirà anche a chiunque di frequentarlo nel tempo libero – dicono dal Consiglio di quartiere -. Difficile vederlo completato per settembre ma speriamo, con l’aiuto dei ragazzi di Osimo Servizi spa e dei tecnici comunali, di riuscire ad usufruirne almeno in parte. Grazie quindi all’amministrazione per l’impegno che metterà in questo progetto, noi continueremo a collaborare per vederlo al più presto ultimato».