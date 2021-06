Osimo Stazione, i cittadini tornano a riunirsi: preoccupano traffico e regimazione idraulica

Sono tornati a incontrarsi dopo mesi, per “colpa” dell’emergenza pandemica, i residenti di Osimo Stazione, riuniti in Consiglio di quartiere con il sindaco Simone Pugnaloni e parte della giunta per affrontare alcuni dei problemi che affliggono la frazione più grande della città

OSIMO – Sono tornati a incontrarsi dopo mesi, per “colpa” dell’emergenza pandemica, i residenti di Osimo Stazione, riuniti in Consiglio di quartiere con il sindaco Simone Pugnaloni e parte della giunta per affrontare alcuni dei problemi che affliggono la frazione più grande della città.

Il bypass dell’Abbadia

In primis è stato chiesto quando verrà realizzato il cosiddetto bypass dell’Abbadia che servirà a decongestionare il traffico della stessa frazione che confina appunto con quella più piccola dell’Abbadia. La zona soffre dell’inquinamento da polveri sottili dovuto al passaggio di migliaia di auto in entrata e in uscita dall’autostrada e verso Ancona e Porto Recanati. L’opera è stata inserita nel bilancio 2022.

Il problema della regimazione idraulica

In secondo luogo, ma non da meno, è stato affrontato il problema dell’impianto fognario con relativo studio delle caditoie. La statale 16 che taglia in due il quartiere è rimasta spesso vittima di allagamenti quando le precipitazione piovose sono risultate abbondanti nel corso degli anni. «Il sindaco ha affidato lo studio all’ingegner Zoppi, il quale farà indagini e uno studio del sottosuolo. Seguirà una proposta progettuale per la regimazione delle caditoie. Entro l’anno sarà consegnata la relazione ma nel frattempo saranno effettuate manutenzioni a quelle esistenti danneggiate», spiega il presidente del Consiglio di quartiere Mauro Bugari.

Lottizzazioni e degrado

I residenti da molti anni aspettano il completamento della lottizzazione di via Baracca e, nell’immediato, chiedono la manutenzione dell’area verde che versa in condizioni pietose. «L’amministrazione comunale ha spiegato che stanno ancora aspettando di riscuotere la polizza assicurativa del costruttore fallimentare. Appena avranno la disponibilità economica provvederanno al completamento e per l’immediato il sindaco si occuperà di fare un’ordinanza sindacale per poter velocizzare la pulizia e manutenzione dell’area verde – continua -. L’amministrazione poi non ha ricevuto nessuna nuova proposta per far ripartire i lavori del cantiere fermo da anni alla ex scuola media ma assicura che si occuperà della pulizia e disinfestazione dai piccioni, con denuncia all’ufficio di igiene. Buona notizia è che c’è disponibilità ad investire sul parco Chico Mendes e sull’area scuole: è stato proposto un concorso di idee per analizzare diversi progetti che arriveranno dai cittadini. A tal proposito sollecitiamo da subito la comunità a presentare idee e progetti, che sono ben accetti, e in accordo con l’amministrazione organizzeremo una serata a tema per visionare tutte le proposte presentate. Si possono inviare a cdqosimostazioneabbadia@gmail.com».

Sono previsti inoltre investimenti per i lavori di manutenzione della palestra, per la tinteggiatura esterna e il tetto. Per quanto riguarda il bando per ottenere attrezzature ginniche all’aperto, non sono stati ancora pubblicati i vincitori, in dirittura d’arrivo a luglio.

Sicurezza

Considerate le nuove assunzioni di agenti di Polizia locale, un residente ha chiesto se sono previsti vigili da inserire nel quartiere, in qualità di controllore per viabilità, parcheggi selvaggi e ala stazione ferroviaria: i pattugliamenti nella frazione da parte degli stessi agenti sono stati intensificati e quindi non è stato ritenuto necessario.