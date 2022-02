Osimo, alla Stazione arriva un centro sanitario

OSIMO – La giunta comunale ha approvato di proporre al Consiglio comunale l’accoglimento di richiesta di permesso a costruire in deroga con attestazione dell’interesse pubblico avanzata dalla società Diagnostica Marche srl per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a Osimo. La richiesta in deroga rispetto agli strumenti urbanistici si riferisce alla variazione della destinazione d’uso da commerciale a sanitario del 100 per cento di un immobile che si trova lungo la statale Adriatica alla Stazione. La delibera, in base al dpr 380 del 2001, autorizza l’intervento previa attestazione di interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento.

La Diagnostica

«L’intervento di Diagnostica Marche, riqualificando un immobile in stato di abbandono, risulta in effetti compatibile con questa norma di legge e prevede, inoltre, l’erogazione da parte del privato di un contributo straordinario calcolato sul valore aggiunto generato dalla variante urbanistica, che in questa circostanza ammonterebbe a 125mila euro», commenta il sindaco Simone Pugnaloni. La giunta, in accordo con il privato e su richiesta del Consiglio di quartiere, ha valutato positivamente l’opportunità di farsi erogare il contributo straordinario in opera pubblica, cioè nella riqualificazione e il miglioramento del parco Chico Mendez di Osimo Stazione e degli asfalti delle strade adiacenti. Il Consiglio comunale è chiamato nella prossima seduta in programma mercoledì 9 febbraio ad esprimersi sulla delibera di giunta che attesta l’interesse pubblico della richiesta avanzata da Diagnostica Marche. Solo dopo gli uffici tecnici potranno calcolare il valore degli oneri di urbanizzazione primari e quelli secondari e rilasciare il permesso a costruire in deroga. Era arrivata a novembre dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini la conferma che la Regione aveva provveduto a rilasciare il benestare per la realizzazione di un nuovo centro della Diagnostica Marche.