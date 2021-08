Osimo, gli stadi attendono il nulla osta della Commissione di pubblico spettacolo

OSIMO – Che il Comune di Osimo avesse avuto disponibilità dall’Asur e dal comando dei vigili del fuoco di convocare la Commissione di pubblico spettacolo si sapeva ma le date sono cambiate. Si attendeva per ieri, venerdì 20 agosto, e poi di nuovo per giovedì 26 il nulla osta sull’omologazione dei principali impianti sportivi cittadini. E’ cambiato il cronoprogramma in queste ore. In pratica si partirà venerdì 27.

Gli stadi

Nel mirino ci sono sempre lo stadio Diana, lo stadio Muzio Gallo di Passatempo, il Palabellini e il Palabaldinelli. «L’iter che porta alla convocazione della Commissione è molto articolato con le nuove normative e impone livelli di burocrazia alti. Le prime disponibilità stanno arrivando, il vincolo è la presenza all’unanimità dei componenti. Deliberare le capienze dei quattro impianti e consentire alle società sportive di aprire al pubblico in sicurezza da settembre è la nostra priorità. Abbiamo deciso di dividere per priorità dell’inizio dei campionati», spiega il sindaco Simone Pugnaloni.

L’Osimana al Diana

L’Osimana calcio afferma: «Buone notizie sul fronte omologazione. Dopo tanto tempo speso invano, nonostante l’impegno diretto, in primis, del sindaco Simone Pugnaloni e di tutti i componenti dell’amministrazione, finalmente c’è la data per la convocazione della Commissione di Pubblico spettacolo che dovrà decretare la riapertura delle tribune dello Stadio Diana. Il grande giorno è fissato per il 27 agosto. Con la speranza che tutto proceda senza intoppi, il Diana ritroverà i suoi tifosi. Purtroppo rimane impossibile la presenza di spettatori per il Memorial Castellano mercoledì 25. La dirigenza delle due società sta valutando di spostare la sede della sfida. Aggiorneremo appena possibile su ulteriori sviluppi. Dopo il pareggio in casa del Valdichienti Ponte e la vittoria nella tana del Potenza Picena, sabato 21 agosto terzo test per i ragazzi di mister Mobili. Ospite al Diana il Treia. Sarà il debutto casalingo dell’Osimana 2021-22 e purtroppo sarà ancora a porte chiuse, vista l’ormai cronica assenza delle certificazioni di omologazione delle tribune dello stadio. Peccato perché il Diana è un vero gioiellino, grazie ai lavori effettuati dal Comune ed al manto erboso rimesso a nuovo dalla società, società che ha provveduto a ritinteggiare nuovamente in questi giorni alcuni settori che non erano a puntino. Intanto prosegue, anzi volge al termine il periodo di preparazione, durato 5 settimane e che terminerà sabato. Doppie sedute di allenamento nelle ultime due settimane e tanto tanto sudore. Noi ce la mettiamo tutta».