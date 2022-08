Osimo, una serata alla scoperta dello spazio dedicata a Piero Angela

OSIMO – Si svolgerà il 31 agosto alle 21.30 al teatro La Nuova Fenice di Osimo l’incontro dal titolo “Segnali dallo Spazio”, una serata, un viaggio, tra le meraviglie del cosmo e i misteri ancora da capire. Ricercatrici e ricercatori, docenti universitari dall’Italia e dall’estero, interverranno sull’universo partendo dal nostro sole, per arrivare alle galassie primordiali, passando anche dai pianeti.

Le parole della consigliera Paolella

«Il tema dei segnali declinato a 360 gradi per coglierne i messaggi e comprendere anche quanto sia importante comunicare la scienza per capire chi siamo e la vita sul pianeta Terra – dice la consigliera Frida Paolella delegata OsimoLab -. Citando il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi: “Gli scienziati cercano di illuminare quello che possono ma non utilizzare le loro informazioni è come cercare di guidare nella notte a fari spenti”. Sarà una serata divulgativa, iscritta nella cornice della scuola preparatoria alle Olimpiadi della Fisica dedicata agli studenti delle scuole superiori, che dopo anni torna nelle Marche, confermando anche l’impegno della Città di Osimo nella divulgazione della cultura scientifica in linea con l’obiettivo 4 Onu Agenda 2030 per un’istruzione di qualità». L’evento riconosce una persona speciale: «La serata è dedicata con tutto il cuore agli insegnamenti che Piero Angela ha rivolto in occasione della Settimana dello Spazio di Osimo dove ci ha spronato a continuare a guardare ai giovani». La serata è ad ingresso libero aperta al pubblico fino ad esaurimento posti.