Osimo, Pugnaloni in visita alle strutture sportive per la riapertura di settembre

Alla piscina della Vescovara iniziati i lavori: riaprirà al pubblico da metà settembre. Convocata la commissione per le altre strutture

OSIMO – Le strutture sportive di Osimo saranno pronte per l’avvio della stagione agonistica a settembre. C’è stato un sopralluogo oggi, 6 agosto, da parte del sindaco Simone Pugnaloni alla piscina della Vescovara dove sono partiti regolarmente a fine luglio i lavori di manutenzione straordinaria finanziati dal Comune. Con il primo cittadino c’era anche il gestore, Mirco Santoni della Team Marche. Il cronoprogramma è rispettato e, salvo imprevisti, la struttura riaprirà al pubblico da metà settembre con la vasca grande e quella piccola completamente rinnovate. A settembre partiranno poi i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico.

La convocazione della commissione per gli altri impianti

Nel frattempo il sindaco ha chiesto disponibilità per convocare la commissione per gli ultimi giorni di agosto. «L’Asur ha risposto alla richiesta del Comune di convocare la commissione pubblico spettacolo che deve dare il nulla osta sulla capienza dei principali impianti sportivi cittadini: stadio Diana, stadio Muzio Gallo di Passatempo, Palabellini e Palabaldinelli, con disponibilità 20 e 26 agosto – spiega il primo cittadino -. L’iter che porta alla convocazione della commissione è molto articolato con le nuove normative e impone livelli di burocrazia molto elevati. Le prime disponibilità stanno arrivando, il vincolo è la presenza all’unanimità dei componenti. Deliberare le capienze dei quattro impianti e consentire alle società sportive di aprire al pubblico in sicurezza da settembre è la nostra priorità».