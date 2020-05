Osimo, soldi per nuove telecamere e per “l’impianto radio”

Il sistema di videosorveglianza cittadino sarà presto implementato. Nel frattempo il Comune ha incaricato una ditta per adeguare tecnologicamente l'apparato in ponte radio

OSIMO – Sono appena stati stanziati a bilancio 30mila euro per l’acquisto di nuove telecamere che andranno ad implementare il sistema di videosorveglianza cittadino che conta attualmente oltre 80 spycam. «Anche per il 2020 poi sarà riproposto il bando di cofinanziamento di sistema di sicurezza destinato a privati ed aziende osimani. Presumibilmente il bando sarà pubblicato a luglio», dice l’assessore alla Polizia Federica Gatto. La giunta ha già approvato poi un protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza attraverso l’utilizzo di telecamere ocr. In pratica tutto il territorio sarà in rete attraverso un unico sistema centralizzato che darà la possibilità di interrogare e ricercare le targhe dei veicoli.

L’Amministrazione comunale di Osimo ha portato avanti negli anni modifiche strutturali degli impianti di videosorveglianza cittadina con migliorie importanti e un continuo lavoro di ampliamento del sistema stesso. Al momento l’apparato in ponte radio che collega tutti gli impianti del sistema di videosorveglianza cittadina con la centrale operativa, situata al Comando della Polizia locale, non è più idoneo al servizio per cui è destinato perché, proprio a causa dell’aumento delle telecamere installate, non riesce più a garantire un transito efficace della grande mole di dati provenienti dagli impianti in funzione. Per questo spesso le immagini arrivano con scarsa qualità ed il più delle volte si perdono addirittura alcuni secondi di registrazione. Il Comune ha deciso, nell’ambito del capitolo di spesa per implementare la sicurezza, di incaricare una ditta per adeguare tecnologicamente l’impianto.