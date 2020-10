Osimo, la situazione contagi in città spiegata dal sindaco

A oggi ci sono 23 casi di positività e 109 persone in totale tra positivi ed in isolamento domiciliare. Singoli casi di studenti positivi derivanti da contagio familiare hanno interessato le scuole

OSIMO – Il sindaco Simone Pugnaloni fa il punto sulla situazione contagi da Covid a Osimo. Dopo le insistenze dei vari gruppi politici di opposizione, ecco qual è la situazione.

«A oggi ci sono 23 casi di positività e 109 persone in totale tra positivi ed in isolamento domiciliare. Purtroppo singoli casi di studenti positivi derivanti da contagio familiare stanno giungendo nelle nostre scuole – dice -. Il dispiacere odierno è la notizia che il Covid è giunto anche in una scuola dell’infanzia con un caso positivo e relativa quarantena per compagni di scuola ed insegnanti. Il Comune durante l’estate ha ottemperato a tutte le normative vigenti in termini di prevenzione previste da Ministero, Comitato tecnico scientifico e Ufficio scolastico Regionale con interventi anche importanti nei plessi nel periodo estivo. Spesi 160mila euro per permettere ad ogni scuola di partire a settembre in sicurezza».

In questi giorni il Comune si è adoperato in sinergia con i dirigenti scolastici per la sanificazione delle aule e e degli ambienti interessati da casi Covid-19.

«Ci sono procedure e protocolli chiari da seguire da parte degli istituti nei casi di studenti risultati positivi, e sebbene l’amministrazione sia sempre al fianco delle scuole e parte attiva dove possibile, non può sostituirsi a quelle che sono le procedure ufficiali di informazione alle famiglie perché è l’Asur che con le proprie competenze ad opera in stretto contatto con la scuola – continua -. Il nostro compito ora è garantire la massima sanificazione dei luoghi interessati da Covid-19 ed anche tutte le altre scuole quale attività preventiva. Terrò la popolazione in constante aggiornamento».