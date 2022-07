Osimo, Sirena Rosciani è la nuova presidente del Lions club cittadino

OSIMO – Sirena Rosciani, 64 anni, imprenditrice, è la nuova presidente del Lions Club di Osimo. Proseguirà il lavoro svolto da Paolo Campanelli. «Sono onorata di questo incarico che mi avete affidato. Non sarà facile visti i miei tanti impegni professionale e familiari ma – assicura Rosciani -, ce la metterò tutta per superare questa nuova sfida. Conto molto sul supporto del consiglio direttivo e di tutti i soci del club. Ringrazio i precedenti presidenti per il prezioso lavoro svolto sia a livello distrettuale che territoriale e chiaramente cercherò di continuare a camminare sulla strada da loro tracciata. Per quanto riguarda i service, continueremo a lavorare sulla scuola, sport, giovani, ambiente e salute». Il Lions Club Osimo è al servizio della comunità dal 1960. Lo scopo dell’associazione è quello di permettere ai volontari di servire i concittadini, di soddisfare i bisogni umanitari e di favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale attraverso i club.

Il consiglio direttivo

La cerimonia d’investitura si è svolta nella cornice di Villa Clelia a Sirolo alla presenza di tutto il nuovo consiglio direttivo e di tanti associati del prestigioso club osimano. Nel direttivo ci sono Nazzareno Donzelli (vicepresidente e addetto alla comunicazione), Paolo Campanelli (coordinatore Lcif del club), Giuliano Civerchia (segretario), Valentina Tosoni (cerimoniere), Franco Cedraro (presidente comitato soci e Gmt), Alfredo Pasqualini (Global service team leader), Andrea Catena (Officer telematico e tecnologie informatiche), Leonardo Puliti (Officer per l’ambiente) e tra i nuovi eletti Giuseppina Santa Virgili, Amneris Sabbatini, Sandro Giuliodori, Flavio Flamini e Graziano Sabbatini.